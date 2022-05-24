Россияне стали чаще пользоваться ломбардами

Из-за колебаний курса золота и роста цен в магазинах россияне в марте сдавали в ломбарды больше вещей под залог, поскольку там их стали оценивать выше, чем раньше. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей российских ломбардов. Издание отметило, что по той же причине уже заложенные вещи выкупались быстрее, так как клиенты опасались переплатить.

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По данным компаний, наиболее сильное изменение поведения клиентов чувствовалось в марте. Например, в сети «Мир ломбардов» рассказали, что во время заметных колебаний курса золота объём сданных ювелирных украшений в отделения сети вырос.

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«В этот период клиенты могли получить больше денег за свои ювелирные залоги, поскольку они оценивались выше», — рассказали в сети.

В компании также предположили, что немаловажную роль сыграл и рост ставок в кредитных организациях — из-за этого брать займы там стало менее выгодно.

Курс золота начал расти после начала военной спецоперации России на территории Украины 24 февраля — к началу марта стоимость тройской унции в отдельные периоды вырастала выше $2000. К концу апреля стоимость золота стала снижаться — к майским праздникам она опустилась ниже $1900. Сейчас драгметал стоит около $1800 за тройскую унцию.

В свою очередь, в сети «Меридиан» указали, что в марте и апреле качество ювелирных залогов снизилось: клиенты стали сдавать больше изделий в неликвидном состоянии — погнутых, поцарапанных или сломанных.

Представители сети «Мосгорломбард» отметили, что в марте многие россияне брали займы под залог золотых украшений без намерения обратного выкупа. По словам генерального директора сети, председателя совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, из-за большой разницы в биржевой стоимости золота в марте и мае, российские ломбарды несут убытки, реализуя невостребованные вещи.

«Для средних и крупных участников рынка это не несёт серьёзных рисков. Но для небольших ломбардов, в том числе в регионах, эта ситуация, с учетом отсутствия фондирования, может стать фатальной», — добавил Лазутин.

Гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин рассказал, что в марте стал заметен рост числа займов, обеспеченных неювелирными залогами, в том числе техникой. Если раньше в среднем по сети в марте — апреле доля таких займов не превышала 10–12%, то этой весной она составила 15%, сказал он.

По его словам, клиенты стали закладывать и необычные вещи — например старинный немецкий баян, кларнет, саксофон, коптильню, фритюрницу, шоколадный фонтан, шпаклевочную машину, смеситель, акупунктурный аппарат, автомобильные шины и диски.

По оценке Национального объединения ломбардов, в первом квартале 2022 года кредитные портфели игроков рынка выросли на 20–50%, в Москве рост в среднем составил 20–25%. В объединении связали увеличение показателя с ростом числа клиентов, не планирующих выкупать свои залоги, а также с экспансией компаний, расширяющих перечень товаров, принимаемых в качестве залога.