Сеть кофеен Starbucks вернет денежные средства российским клиентам с карт лояльности. Об этом заявил Shopper's сотрудник колл-центра сети.
Для этого клиенту необходимо лично обратиться в службу поддержки компании. Он должен заполнить соответствующее заявление. Возврата денег наличными в настоящее время нет.
23 мая американская компания Starbucks сообщила, что окончательно покинет российский рынок. Своим сотрудникам она окажет содействие в поиске новой работы и продолжит платить заработную плату в течение полугода.
Программа лояльности Starbucks давала возможность клиентам оформить пластиковую карту или установить приложение, а потом переводить на карту деньги. Минимальная сумма для оформления карты составляла 500 рублей.