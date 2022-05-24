Сеть кофеен Starbucks вернет денежные средства российским клиентам с карт лояльности. Об этом заявил Shopper's сотрудник колл-центра сети.

Для этого клиенту необходимо лично обратиться в службу поддержки компании. Он должен заполнить соответствующее заявление. Возврата денег наличными в настоящее время нет.

23 мая американская компания Starbucks сообщила, что окончательно покинет российский рынок. Своим сотрудникам она окажет содействие в поиске новой работы и продолжит платить заработную плату в течение полугода.