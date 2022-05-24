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8 минут назад

Starbucks вернет деньги с российских карт лояльности

Лера Букина

Сеть кофеен Starbucks вернет денежные средства российским клиентам с карт лояльности. Об этом заявил Shopper's сотрудник колл-центра сети.

Для этого клиенту необходимо лично обратиться в службу поддержки компании. Он должен заполнить соответствующее заявление. Возврата денег наличными в настоящее время нет.

23 мая американская компания Starbucks сообщила, что окончательно покинет российский рынок. Своим сотрудникам она окажет содействие в поиске новой работы и продолжит платить заработную плату в течение полугода.

Программа лояльности Starbucks давала возможность клиентам оформить пластиковую карту или установить приложение, а потом переводить на карту деньги. Минимальная сумма для оформления карты составляла 500 рублей.

Личный счет,Видео,Starbucks,
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