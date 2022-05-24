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1 час назад

Россияне стали чаще отказываться от одобренных ипотечных кредитов

Никита Бородкин

В России зафиксировали наименьший за последний год показатель выданных кредитов по отношению к количеству одобренных заявок. Как сообщает ТАСС, к такому выводу пришли эксперты бюро кредитных историй “Эквифакс”.

Россияне стали чаще отказываться от одобренных ипотечных кредитов
Фото: ТАССТАСС

Показатель take-rate демонстрирует, насколько часто одобренная заявка на кредит конвертируется в выданный договор. В апреле 2022 года он достиг 13% от одобренных заявок, тогда как год назад значение находилось на уровне 28%. При этом уровень одобрения ипотек достиг 61% от всех заявок — в апреле 2021-го показатель был на уровне 72%.

«Уровень одобрения пришел к новому уровню удержания и в ближайшие месяцы, скорее всего, будет находиться в районе 60 процентов. Уровень take-rate упал по сравнению, например, с прошлым годом вдвое, что связано с непривлекательными условиями кредитования, в первую очередь уровнем процентной ставки», — объяснил генеральный директор бюро «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Личный счет,Олег Лагуткин,
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