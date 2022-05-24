Россияне стали чаще отказываться от одобренных ипотечных кредитов

В России зафиксировали наименьший за последний год показатель выданных кредитов по отношению к количеству одобренных заявок. Как сообщает ТАСС, к такому выводу пришли эксперты бюро кредитных историй “Эквифакс”.

Показатель take-rate демонстрирует, насколько часто одобренная заявка на кредит конвертируется в выданный договор. В апреле 2022 года он достиг 13% от одобренных заявок, тогда как год назад значение находилось на уровне 28%. При этом уровень одобрения ипотек достиг 61% от всех заявок — в апреле 2021-го показатель был на уровне 72%.