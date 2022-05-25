Минфин США позволил американцам платить налоги в России

В документе отмечается, что "разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты <...> при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 30 сентября 2022 года".