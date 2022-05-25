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53 минуты назад

Минфин США позволил американцам до 30 сентября платить налоги в России

ТАСС

Министерство финансов США в среду продлило до 30 сентября срок действия разрешения, позволяющего американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в распространенной финансовым ведомством обновленной генеральной лицензии. Ее предыдущая версия от 2 марта позволяла проводить такого рода сделки до 24 июня.

Минфин США позволил американцам платить налоги в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе отмечается, что "разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты <...> при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 30 сентября 2022 года".

Таким образом, американские власти делают исключение из введенных ранее санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. В генлицензии уточняется, что она не разрешает "дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США" счетов ЦБ, ФНБ, Минфина РФ.

Личный счет,Минфин России,Банк России,Казначейство США,
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