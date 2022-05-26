Льготы, выплаты и ковидная амнистия: чего ждать с 1 июня

С 1 июня вводятся новые меры поддержки населения и бизнеса. Кроме того, в стране меняют порядок получения ряда льгот. Life разбирался, как будут производить выплаты в следующем месяце и в каком размере.

В частности, с первого дня лета в Москве перестанут взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Также московское правительство компенсирует жителям, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам те штрафы, которые они уже уплатили. Это не касается штрафов, которые были выписаны за нарушение режима изоляции на дому во время заболевания CoViD-19. Для получения средств необходимо обратиться в центр госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года.

«Если гражданин еще не уплатил штраф, взыскание должны прекратить автоматически, никуда обращаться для этого не нужно. Если после 1 июня с вас все же спишут деньги в счет ранее назначенного штрафа, иногда такие накладки случаются, можно будет обратиться в банк, который осуществил взыскание, и указать на неправомерность действий. Если в банке откажут, возможно, придется обращаться в суд», — заявил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, еще одним вариантом является посещение МФЦ — россияне смогут вернуть деньги по амнистии.

Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова напомнила об увеличении социальных выплат и пенсий на 10%. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, с 1 июня прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей. В стране повысится с 1 июля минимальный размер оплаты труда - до 15 279 рублей в месяц. Увеличится вдвое поддержка военнослужащих-женщин с детьми. Размер выплат составит более 30 тысяч рублей.