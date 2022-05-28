Россиянам рассказали о новой выплате на детей

Россиянам напомнили о новой выплате на детей, рассчитывать на которую смогут граждане из любого региона страны. Средства будут зачисляться каждому, кто примет участие в государственной программе.
Речь идет о выплате, получить которую можно после приобретения путевки в детский лагерь для своего ребенка. Государство будет компенсировать половину стоимости такого отдыха для детей. Программа будет работать до конца лета. Для получения компенсации важно приобрести путевку через специальный сайт и оплатить ее банковской картой «Мир». Половина от потраченной на отдых суммы вернется владельцу карты в течение нескольких дней.
Россиянам напомнили, что приобрести можно неограниченное количество путевок. За каждую из них на карту будут возвращаться средства. Однако максимум с одной поездки можно вернуть только 20 тысяч рублей. При этом средняя сумма кешбэка составляет 14 тысяч рублей, передает Primpress.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что уже с этой недели россиянам начала приходить новая денежная выплата. Речь идет о пособии на детей от 8 до 17 лет. Средний размер выплаты составляет 12 тысяч рублей.