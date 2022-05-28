Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
40 минут назад

Россиянам рассказали о новой выплате на детей

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Россиянам напомнили о новой выплате на детей, рассчитывать на которую смогут граждане из любого региона страны. Средства будут зачисляться каждому, кто примет участие в государственной программе.

Россиянам рассказали о новой выплате на детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о выплате, получить которую можно после приобретения путевки в детский лагерь для своего ребенка. Государство будет компенсировать половину стоимости такого отдыха для детей. Программа будет работать до конца лета. Для получения компенсации важно приобрести путевку через специальный сайт и оплатить ее банковской картой «Мир». Половина от потраченной на отдых суммы вернется владельцу карты в течение нескольких дней.

Россиянам напомнили, что приобрести можно неограниченное количество путевок. За каждую из них на карту будут возвращаться средства. Однако максимум с одной поездки можно вернуть только 20 тысяч рублей. При этом средняя сумма кешбэка составляет 14 тысяч рублей, передает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что уже с этой недели россиянам начала приходить новая денежная выплата. Речь идет о пособии на детей от 8 до 17 лет. Средний размер выплаты составляет 12 тысяч рублей.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители