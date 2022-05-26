Экономист назвал последствие подорожания соли в России

«Ажиотажный спрос на соль уже был, так что, думаю, второй раз он не повторится, — считает Холод. — Все, кто хотел, уже закупились и хранят соль тоннами дома. Дело ведь в том, что люди ее скупали не потому что боялись, что она пропадет, а как раз из опасения подорожания, ведь это очень чувствительный товар. Это был такой мощный стимул, но он уже произошел, так что закупаться после роста цен смысла нет никакого».