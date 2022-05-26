Экономист объяснил, почему кредитование в валюте — плохая идея

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала россиянам конвертировать в рубли остатки валютной ипотеки. По мнению члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров, экономиста Александра Разуваева, стоит воспользоваться советом главы ЦБ, поскольку это станет выгодным и мудрым решением, поскольку иностранная валюта значительно подешевела на фоне укрепления рубля.
Для валютных ипотечников это сейчас самый выгодный момент, потому что рубль сильный, - отметил экономист. Валютное кредитование всегда связано с рисками, говорит экономист Разуваев. В связи с этим экономит не понимает, зачем российские граждане покупают жилье, занимая в банках иностранные деньги. У нас рублевая зона. Более того, некоторые граждане с пониженной интеллектуальной ответственностью, уж извините, не понимают, что берут на себя курсовые риски, и если курс идет не в их пользу, то они начинают сильно возмущаться. Я вообще против кредитования в валюте. Исключение, если речь идет о крупных экспортных корпорациях. Когда у тебя выручка в валюте, то ты можешь и кредитоваться в ней. Кроме того, если твой банк дает нормальные условия, то почему бы и нет! А если это обычные предприятия и граждане, то думаю, что кредитование в валюте - плохая идея, - заключил собеседник ФАН.
Напомним, что в четверг, 26 мая ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 14% до 11%.