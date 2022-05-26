Экономист объяснил, почему кредитование в валюте — плохая идея

Для валютных ипотечников это сейчас самый выгодный момент, потому что рубль сильный, - отметил экономист. Валютное кредитование всегда связано с рисками, говорит экономист Разуваев. В связи с этим экономит не понимает, зачем российские граждане покупают жилье, занимая в банках иностранные деньги. У нас рублевая зона. Более того, некоторые граждане с пониженной интеллектуальной ответственностью, уж извините, не понимают, что берут на себя курсовые риски, и если курс идет не в их пользу, то они начинают сильно возмущаться. Я вообще против кредитования в валюте. Исключение, если речь идет о крупных экспортных корпорациях. Когда у тебя выручка в валюте, то ты можешь и кредитоваться в ней. Кроме того, если твой банк дает нормальные условия, то почему бы и нет! А если это обычные предприятия и граждане, то думаю, что кредитование в валюте - плохая идея, - заключил собеседник ФАН.