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1 час назад

Рублевым вкладчикам предложили дать «бонусы»

РИА "ФедералПресс"

В России предложили в два раза увеличить страховые гарантии для вкладчиков, хранящих сбережения в рублях. С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Хранящим сбережения в рублях россиянам предложили дать «бонусы»
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время законодательство гарантирует гражданину в случае наступления страхового случая возврат средств, хранящихся в банке, в размере до 1,4 млн рублей», – отметил парламентарий.

По его словам, это касается вкладчиков, которые хранят деньги в любой валюте. Депутат же предлагает повысить привлекательность национальной валюты в качестве инструмента сбережения средств. Федоров предложил повысить страховую сумму по вкладам до 2,8 млн рублей для граждан, которые хранят сбережения в рублях, пишет RT.

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Ранее «Парламентская газета» сообщала, ЦБ снизил ключевую ставку до 11 %. Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов отметил, что в связи с этих проценты по вкладам станут снижаться.

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