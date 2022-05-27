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52 минуты назад

Россияне стали реже инвестировать в золото

Секрет Фирмы

Привлекательность золота для россиян стала снижаться на фоне укрепления курса рубля к доллару. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на крупные кредитные и брокерские организации. Взрывной рост инвестиций в драгметалл наблюдался с начала 2022 года, пик пришёлся на март. При этом специалисты по инвестициям всё ещё рекомендуют рассматривать золото для вложения средств.

Россияне стали реже инвестировать в золото
Фото: ТАССТАСС

«В условиях высокой волатильности финрынка многие предпочли переложить средства в "защитный актив" в виде золота. Также спрос существенно подстегнуло введение ограничений на операции с валютой в РФ, приостановка торгов на Мосбирже, отмена НДС в размере 20% на покупку слитков и закон, разрешивший приобретать гражданам их за валюту», — объяснили в ПСБ.

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Но после резкого укрепления курса рубля привлекательность золота для россиян упала, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. К концу апреля спрос на металл заметно снизился относительно уровней марта, но всё еще обгонял прошлогодние показатели вдвое, сообщили в ПСБ.

При этом специалисты всё ещё рекомендуют рассматривать золото для вложений: драгметалл — один из самых надёжных активов в условиях кризиса, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Основное преимущество золота — в ограниченном предложении, что не даёт драгметаллу обесцениться, отметил аналитик.

«С учётом геополитической обстановки и произошедшего в марте обвала курса рубля инвестиции в золото в 2022-м актуальны. Кроме того, можно ожидать, что из-за блокировки половины золотовалютных резервов России центральные банки многих развивающихся стран увеличили спрос на металл, а значит, этот фактор будет подталкивать цены на него вверх ещё длительное время», — сказала ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Впрочем, эксперты рекомендуют не забывать о «золотом правиле» и использовать разные вложения, сочетая инструменты, предлагаемые банками и биржей.

Ранее сообщалось, что из-за колебаний курса золота и роста цен в магазинах россияне в марте сдавали в ломбарды больше вещей — скупщики стали оценивать их выше, чем раньше. По той же причине уже заложенные вещи выкупались быстрее, так как клиенты опасались переплатить.

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