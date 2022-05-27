Россиянам дали советы по совмещению двух работ

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с RT дал россиянам советы по совмещению двух работ. По его словам, лучше всего в такой ситуации иметь удаленный вид деятельности или быть самозанятым.
Ветерков отметил, что удаленка при совмещении значительно экономит время и силы. При этом он напомнил, что при работе по совместительству по Трудовому кодексу РФ действует ограничение по продолжительности рабочего времени — не более четырех часов в день или половины месячной нормы.
Также Ветерков обратил внимание на то, что на вторую работу зачастую устраиваются по договору ГПХ, а он ни Трудовым, ни Гражданским кодексами не регулируется. Кроме того исполнители такого договора не имеют соцгарантий.
«Чтобы максимально обезопасить себя, предельно подробно пропишите все условия сотрудничества: предмет договора, объем выполняемых работ, сроки выполнения, права и обязанности сторон, условия оплаты, порядок внесения изменений в договор, условия его расторжения», — порекомендовал эксперт.
Еще одним удобным способом совмещать две работы он назвал самозанятость. По словам Ветеркова, в таком случае можно трудиться в компании и иметь не основную деятельность, которая также будет приносить дополнительный доход. Однако стоит учитывать, что ИП обязан отчислять страховые взносы за собственный бизнес даже если он не получает от него дохода, подчеркнул эксперт.