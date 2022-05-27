Россиянам дали советы по совмещению двух работ

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с RT дал россиянам советы по совмещению двух работ. По его словам, лучше всего в такой ситуации иметь удаленный вид деятельности или быть самозанятым.

Ветерков отметил, что удаленка при совмещении значительно экономит время и силы. При этом он напомнил, что при работе по совместительству по Трудовому кодексу РФ действует ограничение по продолжительности рабочего времени — не более четырех часов в день или половины месячной нормы.

Также Ветерков обратил внимание на то, что на вторую работу зачастую устраиваются по договору ГПХ, а он ни Трудовым, ни Гражданским кодексами не регулируется. Кроме того исполнители такого договора не имеют соцгарантий.

«Чтобы максимально обезопасить себя, предельно подробно пропишите все условия сотрудничества: предмет договора, объем выполняемых работ, сроки выполнения, права и обязанности сторон, условия оплаты, порядок внесения изменений в договор, условия его расторжения», — порекомендовал эксперт.