Как подорожают перелеты из-за нового сбора на билеты: прогноз экспертов

Цены на авиабилеты в России могут повыситься. Власти страны обсуждают новый сбор, который будет гарантировать компенсации всем пассажирам за ошибки авиакомпаний. Life разбирался, насколько подорожают перелеты.

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Минтранс подтвердил то, что в правительстве обсуждается идея о создании специального резервного фонда для пострадавших пассажиров. Так, предлагается пополняться фонд с помощью специального сбора, взимаемого при оформлении билета.

Он может составить от 70 рублей до 260 рублей с одного полета. И выплачивать из него будут авиапассажирам, перед которыми авиакомпания не выполнила свои обязательства или в случае других форс-мажорных обстоятельств, например, банкротства авиакомпаний. Часть суммы будет перечисляться не на счет резервного фонда, а оператору системы за оказание услуги.

Юрист по защите прав потребителей Лариса Зорина считает, что авиакомпании обязаны сами компенсировать все неудобства для пассажиров в случае любых форс-мажоров.

«Сейчас в стоимость билета для авиапассажиров уже включаются несколько сборов, в том числе — аэропортный, топливный, сервисный, плата за безопасность и обслуживание пассажиров, обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление услуг диспетчеров и другие. Многие авиакомпании взимают сборы за вылет и посадку, причем не уведомляют об этом пассажиров, будто это часть тарифа. А в общей сложности сумма сборов может составить до 50% всей стоимости билета. И новый сбор не станет исключением и также будет способствовать росту цены на билеты», - пишет Life.

Юрист Валентин Залужный подчеркнул, что в настоящее время все сборы, которые включаются в конечную стоимость билета для потребителя, имеют свое целевое назначение.

«И поэтому как-то перераспределить их невозможно. Так что мы просто получим рост стоимости билета в пользу некоторой компании», - подчеркнул специалист.