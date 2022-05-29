Россияне набрали рекордное число кредиток

В апреле количество выданных в России кредитных карт впервые превысило 50 млн штук. При этом просрочка по 2,9 млн из них составила более 90 дней. Такие данные предоставило бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно им портфель кредитных карт российских банков увеличился за месяц на 1,05%, до рекордных 1,4 трлн рублей.

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По данным аналитиков компании, на рост портфеля повлияли особенности такого вида кредитования. Часто владельцы кредиток не пользуются кредитным лимитом, пока не возникнет острая потребность. Сейчас потребители «стали более активно пользоваться ранее установленными по картам лимитами, что и привело к росту объёма портфеля», объяснили специалисты.

По их данным, увеличился и объём просроченной задолженности. Число карт с просрочкой более 3 месяцев выросло на 2,2% — до 2,913 млн. Это рекорд для данного сегмента, отметили аналитики. Объём долгов увеличился на 1,9% — до максимальных 175,5 млрд рублей.

«Сам по себе рост объёма просроченной задолженности не является чем-то критичным для рынка, для которого важно отсутствие роста доли этой задолженности. По итогам апреля данный показатель изменился крайне незначительно (на 0,1 процентного пункта) на фоне более значительного роста портфеля как в апреле, так и по итогам четырёх месяцев текущего года», — объяснили эксперты.