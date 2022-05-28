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1 час назад

Названа альтернатива банковским вкладам

Майк Габриелян

Российский финансист Владимир Григорьев назвал облигации и золото альтернативой банковским вкладам. Об этом сообщает «Лента.ру».

Названа альтернатива банковским вкладам
Фото: ТАССТАСС

По мнению эксперта, для консервативных россиян, которые не хотят рисковать своими деньгами, самый надежный вариант - это банковский вклад. Причем с марта наблюдается дополнительный плюс: ставки по вкладам довольно высоки. Но продлится это недолго.

«Кто еще думает о банковских вкладах, лучше делать это сейчас, буквально в понедельник, пока ставки выдерживают еще какой-то более-менее приличный уровень, потому что они будут снижаться», - считает Григорьев.

Он также назвал альтернативные варианты инвестиций.

Наиболее доступными для большинства россиян остаются драгметаллы и ценные бумаги. Однако это более рискованно, чем банковские вклады. Их доходность не гарантирована.

«После резкого всплеска стоимости в марте, цена золота опять снизилась, но оно вернется на упроченные позиции… Сейчас подходящее время, чтобы вложить часть своих денег на металлический счет в банке», — сказал финансовый эксперт.

По его словам, не стоит рассчитывать на доход ровно через три месяца. В марте золото стоило больше семи тысяч, сейчас — около четырех. Металл вернется на прежние позиции, и, возможно, будет стоить еще дороже.

Григорьев призвал открывать металлические счета только в топовых банках России, поскольку системы страхования таких вкладов нет.

Личный счет,Владимир Григорьев,
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