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1 час назад

Пенсионеры получат по две пенсии в июне

РИА "ФедералПресс"

Несколько категорий пенсионеров получат сразу две выплаты в июне. Об этом сообщает портал Primpress.

Пенсионеры получат по две пенсии в июне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если все необходимые формальности с документами были улажены получателем пенсии в мае, то в июне пенсионер получит уже две выплаты», – пишет медиа.

Рассчитывать на двойную пенсию в ближайший месяц сможет несколько категорий пожилых россиян. Так, военные и сотрудники правоохранительных органов, получающие пенсию за выслугу лет, смогут рассчитывать на выплаты от ПФР, если у них есть 13 лет «гражданского» стажа. Женщины, которым исполнилось 56 лет и мужчины в возрасте от 61 года получат вторую – страховую – пенсию в июне при соблюдении этих условий.

Кроме того, две пенсии могут получить некоторые категории инвалидов. Например, граждане, получившие инвалидность после военной травмы, некоторые участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Им положены две выплаты – пенсия по старости и пенсия по инвалидности.

Все, кто оформил документы в мае, получат двойную выплату уже после 3 июня, передает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам пообещали крупную разовую выплату до 100 тысяч рублей.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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