Россияне стали отказываться от покупки планшетов

Эксперты выяснили, что россияне покупают всё меньше планшетов. В первом квартале 2022 года падение продаж составило до 6%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на операторов рынка.

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Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов рассказал, что в основном спрос падает на небольшие гаджеты с диагональю дисплея до 8 дюймов. Они проигрывают конкуренцию смартфонам.

В пресс-службе «Связного» сообщили, что в первом квартале 2022 года россияне приобрели около 537 тыс. планшетов на сумму более 13,5 млрд рублей. При этом оценки МТС и «Мегафона» показывают, что за данный период 2022 года в России купили на 6% меньше планшетов, чем годом ранее.

Отмечается, что 33% покупателей выбрали товар дороже 20 тысяч рублей. Год назад этот показатель равнялся 25%.

Лидером рынка планшетов в России в январе–марте 2022 года стала компания Samsung с долей почти в треть. На втором месте Lenovo — 17%, на третьем — Apple с долей 12,8%.

Эксперты говорят, что большинство людей уже купили подобную технику. Поэтому в течение года рынок планшетов в России будет только падать, возможно снижение более 10%. Для роста рынка понадобится новая операционная система, которая избавит планшеты от недостатков Android и Windows.

Возможно, планшеты возродятся в виде «тонких клиентов»: они будут складными устройствами с гибким дисплеем, и все сервисы будут выполняться на удаленных серверах при помощи 5G-сетей.