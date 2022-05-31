Эксперт назвал лучшую альтернативу доллару и евро

Сегодня хранение сбережений в долларах и евро в России не является разумным решением. Об этом заявил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский, передает «Лента.ру».
Как отметил он, неизвестно, что может произойти с валютами уже на следующий год. Лучшей альтернативой для длительного хранения средств является золото, подчеркнул эксперт.
«Для обычных людей, если нет желания иметь дело с долларом и евро, что совершенно справедливо, есть три варианта. Если нужны накопления на квартал или полгода, то лучше использовать накопительный рублевый счет в надежном банке. Сейчас это выгодно, потому что по рублю очень высокая ставка. Либо, если смотреть вдаль и думать о долгосрочных инвестициях, то это золото. Еще один вариант — если вы работаете на фондовом рынке, то это рублевые облигации», — отметил Голубовский.
По его мнению, сегодня «хранение в долларах и евро — не вариант», несмотря на привлекательность данных валют.
«Во-первых, инфляция высокая и у доллара, и у евро. Во-вторых, проценты по этим валютам нигде вы не получите», — указал Голубовский.
Экономист рекомендует бизнесу тоже пересмотреть варианты оплаты. По его словам, с какой страной бизнес ведет дела, валютой той страны ему предпочтительней пользоваться на сегодняшний день.
«Чтобы избегать рисков, связанных с транзакциями с долларом и евро. Для этого необходимо создать определенные отношения с контрагентами, чтобы они пошли на подобного рода деловые отношения», — отметил эксперт.
Ранее вице-президент компании «Золотой монетный дом», аналитик Алексей Вязовский заявил в беседе с радио Sputnik, что россиянам нужно поступать со своими сбережениями так же, как действует Центробанк в отношении собственных резервов, — вложить по трети из накопленных средств в золото, рубли и иностранную валюту.