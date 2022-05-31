Эксперт назвал лучшую альтернативу доллару и евро

«Для обычных людей, если нет желания иметь дело с долларом и евро, что совершенно справедливо, есть три варианта. Если нужны накопления на квартал или полгода, то лучше использовать накопительный рублевый счет в надежном банке. Сейчас это выгодно, потому что по рублю очень высокая ставка. Либо, если смотреть вдаль и думать о долгосрочных инвестициях, то это золото. Еще один вариант — если вы работаете на фондовом рынке, то это рублевые облигации», — отметил Голубовский.