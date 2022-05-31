Минимальную зарплату повысили в Москве на 10%

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную зарплату в городе на 10%. Об этом сообщает РИА Новости.

Минимальный размер оплаты труда в столице теперь будет составлять 23 508 рублей в месяц.

С 1 января 2022 года этот показатель в Москве составлял 21 371 рубль.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 1 июня повысить пенсии, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на десять процентов. В среднем по стране прожиточный минимум и МРОТ составят 13 919 и 15 279 рублей соответственно.