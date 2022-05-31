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30 минут назад

Минимальную зарплату повысили в Москве на 10%

Мария Иванова

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную зарплату в городе на 10%. Об этом сообщает РИА Новости.

Минимальную зарплату повысили в Москве на 10%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Минимальный размер оплаты труда в столице теперь будет составлять 23 508 рублей в месяц.

С 1 января 2022 года этот показатель в Москве составлял 21 371 рубль.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 1 июня повысить пенсии, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на десять процентов. В среднем по стране прожиточный минимум и МРОТ составят 13 919 и 15 279 рублей соответственно.

К минимальному размеру оплаты труда в РФ привязаны многие социальные выплаты. К примеру, размер выплат по больничному и пособий для семей с детьми. Это означает, что с июня вырастут и эти выплаты.

Личный счет,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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