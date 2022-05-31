Россиянам рассказали, чего ждать от введения отрицательных ставок по вкладам

Центробанк допустил, что российским банкам разрешат устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц. Как считает руководство регулятора, это поможет ускорить девалютизацию страны. При этом обычных граждан такая мера не коснётся.

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Опрошенные «Секретом фирмы» эксперты предположили, что на курсе рубля мера сильно не скажется, — деньги со вкладов просто «перекочуют» в банковские ячейки или же их вообще станут забирать из кредитных организаций. Идея введения отрицательных ставок по вкладам юрлиц обсуждалась ещё в 2019 году. Тогда уже бывший зампред ЦБ Сергей Швецов сообщал, что к регулятору обращались банки и просили о запуске такого механизма. При этом он обещал не допустить появления отрицательных ставок по депозитам граждан.

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Введение банками платы за хранение денег граждан на валютных депозитах сейчас невозможно из-за требований законодательства, однако обсуждение соответствующих поправок велось. В своём последнем выпуске «Обзора финансовой стабильности» ЦБ указал, что установление отрицательных ставок поможет ускорить девалютизацию экономических субъектов. Позже зампред Банка России Ксения Юдаева подтвердила , что такая возможность сейчас обсуждается. И она подчеркнула, что физлиц это не коснётся. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с «Секретом» отметил, что сейчас ключевые ставки центробанков растут практически во всех развитых экономиках, и в этих условиях маловероятно введение отрицательных процентных ставок по вкладам даже в евро.

На прошлой неделе, напомнил он, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард написала, что «ставки скоро начнут расти», и что она рассчитывает «уйти от отрицательных процентных ставок в третьем квартале».

«ЕЦБ вступит в гонку повышения ставок с другими крупными центральными банками, которые уже предприняли шаги по сдерживанию инфляции. Рекомендательное решение ЦБ РФ, дающее лишь возможность российским банкам устанавливать отрицательные ставки в валюте, не повлияет на курс рубля к доллару и евро. Риски могут появится в случае предписания, ограничивающего возможность для российских банков повышать ставки в валюте в период роста ключевых ставок в еврозоне и США», — пояснил Миронюк.

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган также считает, что количество наличной валюты в банках не сильно повлияет на курсы доллара или евро. По его словам, объём средств на валютных вкладах слишком маленький для того, чтобы как-то влиять на курс.

«Всё будет просто: деньги со вкладов в результате введения отрицательных процентных ставок перекочуют в ячейки. Либо средства просто выведут из банка в наличной форме, чтобы не платить кредитной организации за хранение», — сказал эксперт.