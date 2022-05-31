Россиянам дали совет о кредитах на отпуск

«Надо думать о том, что, если сейчас нет денег, откуда они появятся в дальнейшем, чтобы отдавать? Но есть позитивный момент — при большой инфляции, которая у нас сейчас, жить в долг выгодно. Но надо, чтобы была разница между действующей инфляцией и кредитной ставкой. Должна быть острая необходимость, кредит не нужно брать, чтобы в пять звезд на три дня уехать, а потом не знать, как его отдавать», — сказал он.