В Москве с 1 июня можно подать заявление на компенсацию штрафов за нарушение COVID-ограничений

С 1 июня в центрах госуслуг москвичи смогут подать заявление на получение компенсации по ранее уплаченным административным штрафам за несоблюдение коронавирусных ограничений. Вернуть деньги смогут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Органы городской исполнительной власти также прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

Амнистия будет действовать до конца года. Она охватит все ограничения, за исключением несоблюдения режима самоизоляции на дому. Возместить штрафы могут москвичи и гости столицы, при этом важно, чтобы штраф был выписан на территории Москвы.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в любой столичный центр госуслуг без предварительной записи с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении административного наказания в виде штрафа и подтверждение его оплаты. Представителям компаний также нужно иметь при себе документ, подтверждающий их право действовать от имени юридического лица. Решение о предоставлении компенсации будет принято соответствующим органом исполнительной власти или городским учреждением, выписавшим штраф. Компенсацию предоставят в размере уплаченной суммы.

Если постановления о назначении административного наказания на руках нет, то можно обратиться его копией в орган исполнительной власти или учреждение, назначившее штраф.