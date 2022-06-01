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2 часа назад

Москвичи с 1 июня могут оформить компенсацию штрафов за нарушение ковидных ограничений

Mos.ruиещё 2

С 1 июня в центрах госуслуг москвичи смогут подать заявление на получение компенсации по ранее уплаченным административным штрафам за несоблюдение коронавирусных ограничений. Вернуть деньги смогут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Органы городской исполнительной власти также прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

В Москве с 1 июня можно подать заявление на компенсацию штрафов за нарушение COVID-ограничений
Фото: Mos.ruMos.ru

Амнистия будет действовать до конца года. Она охватит все ограничения, за исключением несоблюдения режима самоизоляции на дому. Возместить штрафы могут москвичи и гости столицы, при этом важно, чтобы штраф был выписан на территории Москвы.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в любой столичный центр госуслуг без предварительной записи с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении административного наказания в виде штрафа и подтверждение его оплаты. Представителям компаний также нужно иметь при себе документ, подтверждающий их право действовать от имени юридического лица. Решение о предоставлении компенсации будет принято соответствующим органом исполнительной власти или городским учреждением, выписавшим штраф. Компенсацию предоставят в размере уплаченной суммы.

Если постановления о назначении административного наказания на руках нет, то можно обратиться его копией в орган исполнительной власти или учреждение, назначившее штраф.

Сегодня в офисах «Мои документы» оказывают более 280 государственных услуг, 98 процентов из которых предоставляется без привязки к месту регистрации. Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Как получить компенсацию

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