Путин призвал ввести новые выплаты для семей

Президент РФ Владимир Путин призвал вернуть почетное звание матери-героини и единоразово выплачивать таким матерям по одному миллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также Путин предложил установить единовременную выплату за медаль многодетным семьям в 200 тысяч рублей, а за орден родительской славы - полмиллиона рублей.

В СССР званием мать-героиня и одноименным орденом награждались матери, родившие и воспитавшие десять и более детей, когда самому младшему из них исполнялся один год.

Также в СССР существовали «Медаль материнства» (за пять или шесть детей) и «Материнская слава» (для матерей, родивших и воспитавших семь, восемь и девять детей).

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) ранее предложил наделить многодетных родителей трудовым статусом и назначать им зарплату от государства. Он отмечал, что многие россияне не работают официально, но каждый день ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей, отдавая семье все свое время и силы.

Однако у них нет социальных гарантий, как у россиян с трудовыми договорами (к примеру, формирования и отчисления пенсионных накоплений и трудового стажа).