Россиянам раскрыли способ выгодного вложения денег

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2 часа назад

Финансист Никитина раскрыла, во что сейчас выгодно вложить деньги

Ura.Ru

В ближайшее время деньги лучше хранить на краткосрочных депозитах, а ближе к осени вложить их в недвижимость. На длинную перспективу часть средств можно вложить в акции крупных компаний. Об этом в беседе с URA.RU сообщила эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет снижение цен на недвижимость, и концу лета, к осени будут привлекательные цены. А где хранить деньги до этого, если не на депозите? Он остается одним из самых безопасных инструментов для инвестирования. Желательно покупать вторичку. Сейчас ремонт подорожал, перепродать недвижимость в ближайшее время вряд ли получится. Это скорее нужно рассматривать как способ хранения или под сдачу в аренду. Сейчас же можно в индивидуальном порядке договориться с застройщиком о скидке и сбить до 15% от стоимости. До полугода можно вести переговоры спокойно если, есть запас времени», — объяснила Алена Никитина.

Финансовый консультант рекомендовала не вкладывать крупные суммы в акции.

«Рынок выглядит очень привлекательно. Акции упали, конечно, они вырастут, но сколько это займет времени — непонятно. Поэтому акции — это только деньги, которые человек может спокойно заморозить на 10 лет. Лучше голубые фишки — крупнейшие российские компании и лучше привилегированные. Они упали в цене, как обычные, но по ним еще, возможно, в дальнейшем будут вводить дивиденды», — отметила эксперт.

В качестве примера она привела акции Сбербанка и Газпрома.

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Никитина подчеркнула, что лучше не рассматривать валюту и долгосрочные вклады. «Валюту не советую. Слишком непредсказуемо. Долгие депозиты тоже. Вдруг опять случить форс-мажор, поднимут ключевую ставку, и мы опять сможем сделать краткосрочный. Ставки по сейчас понизились, но других альтернатив нет», — заключила собеседница агентства.

Личный счет,Газпром,Сбербанк России,
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