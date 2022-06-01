Россиянам раскрыли способ выгодного вложения денег

«Идет снижение цен на недвижимость, и концу лета, к осени будут привлекательные цены. А где хранить деньги до этого, если не на депозите? Он остается одним из самых безопасных инструментов для инвестирования. Желательно покупать вторичку. Сейчас ремонт подорожал, перепродать недвижимость в ближайшее время вряд ли получится. Это скорее нужно рассматривать как способ хранения или под сдачу в аренду. Сейчас же можно в индивидуальном порядке договориться с застройщиком о скидке и сбить до 15% от стоимости. До полугода можно вести переговоры спокойно если, есть запас времени», — объяснила Алена Никитина.