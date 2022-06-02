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32 минуты назад

Россиянам раскрыли способ добраться до Италии за 6,5 тыс. рублей

Алиса Селезнёва

Туристы из России могут бюджетно доехать до Италии, несмотря на закрытие воздушного пространства для российских самолетов из-за украинского кризиса. Об этом пишет портал TourDom.

Россиянам раскрыли способ добраться до Италии за 6,5 тыс. рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство. В качестве ответной меры Россия также закрыла воздушное пространство для 36 стран. Ограничения коснулись и авиаперевозчиков из Италии.

В настоящее время перелет в Италию обойдется россиянам от 32 до 85 тыс. рублей. Однако путешественники смогут существенно экономить, если воспользуются наземным транспортом.

Для экономии можно доехать до Белоруссии, а оттуда отправиться в Литву. Автобус Минск – Вильнюс ездит каждые 2–3 часа, стоимость билета составляет 1600–2000 рублей с человека, а время в пути – пять часов.

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Из Литвы уже можно полететь в Италию на самолете. Так, с ирландским авиаперевозчиком Ryanair перелет в Рим обойдется в 4,5 тыс. рублей с человека.

Литва официально открыта для российских путешественников, имеющих шенгенскую визу. При этом наличие сертификатов о вакцинации или тестах на COVID-19 не требуется, отмечает портал.

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