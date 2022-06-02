Россиянам раскрыли способ добраться до Италии за 6,5 тыс. рублей

Туристы из России могут бюджетно доехать до Италии, несмотря на закрытие воздушного пространства для российских самолетов из-за украинского кризиса. Об этом пишет портал TourDom.

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После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство. В качестве ответной меры Россия также закрыла воздушное пространство для 36 стран. Ограничения коснулись и авиаперевозчиков из Италии.

В настоящее время перелет в Италию обойдется россиянам от 32 до 85 тыс. рублей. Однако путешественники смогут существенно экономить, если воспользуются наземным транспортом.

Для экономии можно доехать до Белоруссии, а оттуда отправиться в Литву. Автобус Минск – Вильнюс ездит каждые 2–3 часа, стоимость билета составляет 1600–2000 рублей с человека, а время в пути – пять часов.

Из Литвы уже можно полететь в Италию на самолете. Так, с ирландским авиаперевозчиком Ryanair перелет в Рим обойдется в 4,5 тыс. рублей с человека.