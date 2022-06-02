Найден способ выгодно отдохнуть на Мальдивах и на Шри-Ланке

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли способ выгодно отдохнуть на Мальдивах и на Шри-Ланке. Специалисты рассказали о плюсах пакетных туров по этим направлениям.

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В мае российский туроператор «Библио-глобус» получил право формировать туры на основе блоков 50 мест на рейсах «Аэрофлота» на российских и зарубежных направлениях. Пакетные туры на островные направления Индийского океана уже доступны для бронирования на регулярных рейсах «Аэрофлота».

Так, тур на 10 ночей на Мальдивы в июне можно приобрести от 298 тыс. рублей на двоих, размещение в пятизвездочном отеле по системе «все включено» обойдется в 422 тыс. рублей на двоих. При этом при самостоятельной покупке одни только авиабилеты на двоих будут стоить более 330 тыс. рублей.

Во второй половине июня 10-дневный тур на Шри-Ланку можно купить от 231 тыс. рублей на двоих, поездка в пятизвездочный отель будет стоить от 252 тыс. рублей. Билеты «Аэрофлота» при самостоятельном бронировании обойдутся в 100 тыс. рублей на двоих.