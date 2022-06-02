Биржа для фрилансеров Upwork закрыла доступ пользователям из РФ

Биржа для фрилансеров Upwork перестала работать на территории России. Решение о закрытии доступа для пользователей из РФ платформа приняла в связи со спецопераций на Украине. Об этом пишет агентство Ura.ru.

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«Как мировое сообщество, мы опустошены вторжением российских войск в Украину. Вместе мы принимаем меры, чтобы помочь нашим фрилансерам, нашим клиентам и народу Украины», - говорится в сообщении на сайте компании.

Upwork —одна из крупнейших международных бирж для фрилансеров. Ею пользуются программисты, дизайнеры, фотографы, копирайтеры. На этой платформе они могут найти клиентов-иностранцев.

Также ранее стало известно о прекращении работы в России популярного бесплатного фотостока Pixabay. Он прекратил работу для россиян 2 июня. Они больше не смогут скачивать бесплатные изображения, а также публиковать свои работы. Такое решение международная компания приняла также по политическим мотивам.