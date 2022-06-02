Перечислены самые подешевевшие направления для летнего отдыха в России

Самым подешевевшим направлением России для предстоящего летнего отпуска стало село Окуневка в Крыму, где стоимость проживания в отелях снизилась на 52% (1,1 тыс. рублей в сутки) по сравнению с предыдущим годом. Это следует из результатов исследования, опубликованных на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

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Второе и третье места заняли Нижний Новгород и Тамань – там размещение для туристов летом стоит на 51 и 45% меньше и составит 3,1 и 3,4 тыс. рублей соответственно.

Также в десятке подешевевших внутрироссийских направлений оказались озеро Банное в Башкирии (3,2 тыс. рублей за ночь), Суздаль (4,1 тыс.), Железноводск (1,9 тыс.), Элекмонар на Алтае (5,8 тыс.), Таганрог (2,7 тыс.), Углич (3,6 тыс.) и село Ломоносов в Ленинградской области (2,9 тыс.).