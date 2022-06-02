Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
2 часа назад

Перечислены самые подешевевшие направления для летнего отдыха в России

Лера Букина

Самым подешевевшим направлением России для предстоящего летнего отпуска стало село Окуневка в Крыму, где стоимость проживания в отелях снизилась на 52% (1,1 тыс. рублей в сутки) по сравнению с предыдущим годом. Это следует из результатов исследования, опубликованных на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Перечислены самые подешевевшие направления для летнего отдыха в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе и третье места заняли Нижний Новгород и Тамань – там размещение для туристов летом стоит на 51 и 45% меньше и составит 3,1 и 3,4 тыс. рублей соответственно.

Также в десятке подешевевших внутрироссийских направлений оказались озеро Банное в Башкирии (3,2 тыс. рублей за ночь), Суздаль (4,1 тыс.), Железноводск (1,9 тыс.), Элекмонар на Алтае (5,8 тыс.), Таганрог (2,7 тыс.), Углич (3,6 тыс.) и село Ломоносов в Ленинградской области (2,9 тыс.).

Ранее в июне аналитики перечислили направления России с наиболее подешевевшими авиабилетами на летний сезон — снижение цен достигло от 16 до 41%. Наибольшее падение стоимости зафиксировано на билеты по маршруту Санкт-Петербург — Якутск.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители