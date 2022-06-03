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53 минуты назад

Россиянам разрешили использовать карту «Мир» в отелях Турции

Лера Букина

У российских туристов появилась возможность беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Россиянам разрешили использовать карту «Мир» в отелях Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На днях общалась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции. В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту «Мир», -подчеркнула она.

Ростуризм надеется на то, что до конца 2022 года карту «Мир» будут принимать в основных популярных для отдыха россиян странах.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также больше не работают с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. В пресс-службе Mastercard заявили, что решение приостановить сетевые операции было принято из-за введения антироссийских санкций. При этом карты Visa и Mastercard продолжают работать в России, поскольку обработка транзакций через них была переведена на процессинговые мощности Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

Ранее заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид заявил, что в стране изучают возможность приема карт «Мир». По его словам, они могут заработать в Египте уже в сентябре этого года.

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