Россиянам напомнили о ежемесячной денежной выплате

Отдельные категории граждан России могут претендовать на получение дополнительной ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Об этом рассказала глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева в интервью агентству «Прайм».

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Она пояснила, что к этой категории граждан относятся ветераны и члены семей погибших ветеранов, инвалиды и дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также герои Труда, пострадавшие от воздействия радиации, кавалеры некоторых орденов, герои России и СССР.

При этом эксперт обратила внимание на то, что на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те граждане, которые получают пенсию по инвалидности. Всем остальным для этого нужно обратиться в МФЦ или ПФР и подать соответствующее заявление.

Старожильцева также рассказала, что к социальным ЕДВ можно отнести средства, начисляемые гражданам, постоянно ухаживающим за престарелыми людьми, нуждающимися в помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста.

Она уточнила, что компенсационная выплата поступает ежемесячно и составляет 1200 рублей.