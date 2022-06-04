Россиянам напомнили о ежемесячной денежной выплате

Отдельные категории граждан России могут претендовать на получение дополнительной ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Об этом рассказала глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева в интервью агентству «Прайм».
Она пояснила, что к этой категории граждан относятся ветераны и члены семей погибших ветеранов, инвалиды и дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также герои Труда, пострадавшие от воздействия радиации, кавалеры некоторых орденов, герои России и СССР.
При этом эксперт обратила внимание на то, что на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те граждане, которые получают пенсию по инвалидности. Всем остальным для этого нужно обратиться в МФЦ или ПФР и подать соответствующее заявление.
Старожильцева также рассказала, что к социальным ЕДВ можно отнести средства, начисляемые гражданам, постоянно ухаживающим за престарелыми людьми, нуждающимися в помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста.
Она уточнила, что компенсационная выплата поступает ежемесячно и составляет 1200 рублей.
«Но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — отметила Старожильцева.