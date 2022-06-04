Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Россиянам напомнили о ежемесячной денежной выплате

Елена Прошина

Отдельные категории граждан России могут претендовать на получение дополнительной ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Об этом рассказала глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева в интервью агентству «Прайм».

Россиянам напомнили о ежемесячной денежной выплате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пояснила, что к этой категории граждан относятся ветераны и члены семей погибших ветеранов, инвалиды и дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также герои Труда, пострадавшие от воздействия радиации, кавалеры некоторых орденов, герои России и СССР.

При этом эксперт обратила внимание на то, что на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те граждане, которые получают пенсию по инвалидности. Всем остальным для этого нужно обратиться в МФЦ или ПФР и подать соответствующее заявление.

Старожильцева также рассказала, что к социальным ЕДВ можно отнести средства, начисляемые гражданам, постоянно ухаживающим за престарелыми людьми, нуждающимися в помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста.

Она уточнила, что компенсационная выплата поступает ежемесячно и составляет 1200 рублей.

«Но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — отметила Старожильцева.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители