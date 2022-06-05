"Лучше выбрать доллар": россиянам дали совет по сбережениям

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что доллар больше всего подходит для сбережений летом 2022 года. Финансиста цитирует РИА «Новости».

«Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, угрожающую новым кризисом и обвалом мировых рынков, лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности», — сказал Бабин.

По мнению эксперта, из-за высокой инфляции центробанки будут в спешке ужесточать монетарную политику. Это негативно отразится на мировой экономике, и без того замедлившей рост. Произойдет ослабление сырьевого спроса, в итоге упадут цены на сырье, и это «это лишит рубль единственной защиты от большой геополитической неопределенности и экономических рисков».

Именно тогда возможно серьезное снижение курса российской валюты.

При этом Бабин пояснил, что большинство специалистов не рассматривают этот сценарий как базовый на ближайшие три месяца.

Аналитик объяснил, что рынки, как правило, предвосхищают серьезные экономические изменения. Он посоветовал в периоды нестабильности внимательно следить за ключевыми рыночными и экономическими показателями. Это позволит вовремя вложиться в выгодные финансовые инструменты.