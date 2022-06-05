Россиянам раскрыли «древнее правило» для успешного накопления денег

Профессор РАНХиГС Юрий Юденков раскрыл секрет, как накопить значительный капитал к пенсии. По его словам, необходимо прибегнуть к секрету, который знали еще древние, сообщает «Вечерняя Москва».

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«Это очень древнее правило, придуманное не мной и не другими финансистами. Согласно ему, следует откладывать десять процентов от своей заработной платы», – сказал Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

По его словам, такой подход намного выгоднее, «чем просто жить от зарплаты до зарплаты».

Юденков также посоветовал хранить сбережения в рублях. Это объясняется нестабильной ситуацией на валютном рынке. Если стоит цель накопить большую сумму, лучше открыть депозит в отечественном банке под выгодный процент.

При этом до осени 2022 года профессор РАНХиГС не рекомендовал покупать недвижимость, машины и прочие дорогие предметы. По его мнению, на финансовом и экономическом рынке летом будут происходить резкие скачки.

«По предварительным прогнозам, к осени ситуация на экономическом и финансовом рынке стабилизируется. И тогда можно уже приобретать дома, машины и иные элементы роскоши», - сказал Юденков.