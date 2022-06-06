Россияне резко потеряли интерес к потребительским кредитам

Россияне в первые четыре месяца 2022 года резко потеряли интерес к получению потребительских кредитов. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе-апреле объем выдачи отечественными банками потребительских кредитов составил 740 миллиардов рублей, что на 46,1 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года (1,37 триллиона).