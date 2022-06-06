Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июне

Аналитики сервиса «Работа.ру» составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в июне. Список возглавил разработчик сайтов в медкомпании, передает «РИА Новости».

Специалисту в этой области готовы предложить от 280 тысяч рублей. У соискателя должен быть соответствующий опыт работы и опыт в управлении небольшой командой.

На доход до 250 тысяч рублей может рассчитывать врач-нарколог. Ему придется заниматься диагностикой и лечением зависимостей и психиатрических расстройств, мотивационной работой с пациентами и их родственниками.

От 150 до 250 тысяч рублей готовы платить прорабам отделочных работ. Оклад в 200 тысяч рублей смогут получать стоматолог-терапевт с опытом работы от года, главный инженер проекта в строительно-монтажную компанию с высшим образованием и стажем от восьми лет и логист отдела международных перевозок.