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30 минут назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июне

Елена Прошина

Аналитики сервиса «Работа.ру» составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в июне. Список возглавил разработчик сайтов в медкомпании, передает «РИА Новости».

Специалисту в этой области готовы предложить от 280 тысяч рублей. У соискателя должен быть соответствующий опыт работы и опыт в управлении небольшой командой.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в России

На доход до 250 тысяч рублей может рассчитывать врач-нарколог. Ему придется заниматься диагностикой и лечением зависимостей и психиатрических расстройств, мотивационной работой с пациентами и их родственниками.

От 150 до 250 тысяч рублей готовы платить прорабам отделочных работ. Оклад в 200 тысяч рублей смогут получать стоматолог-терапевт с опытом работы от года, главный инженер проекта в строительно-монтажную компанию с высшим образованием и стажем от восьми лет и логист отдела международных перевозок.

Также в рейтинг вошла вакансия консультанта 1C. От кандидата на должность ждут наличия соответствующего опыта от двух лет. Успешному соискателю готовы платить 160-190 тысяч рублей.

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