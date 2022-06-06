Россиянам захотели изменить методику начисления пенсий

В России назрела системная проблема методики начисления пенсий – ее нужно сделать более прозрачной. Об этом в понедельник на заседании комитетов Госдума по развитию гражданского общества заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Как сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, анализ за 2020 год выявил «системную проблему» в сфере соцобеспечения, связанную с вопросами «правильности и своевременности начисления пенсий». В связи с этим, считает омбудсмен, появилась необходимость изменения правовой базы и преобразования этой сферы таким образом, чтобы она стала «более прозрачной», пишет «Парламентская газета».