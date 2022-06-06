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1 час назад

Федеральный омбудсмен Москалькова предложила изменить методику начисления пенсий

РИА "ФедералПресс"

В России назрела системная проблема методики начисления пенсий – ее нужно сделать более прозрачной. Об этом в понедельник на заседании комитетов Госдума по развитию гражданского общества заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Россиянам захотели изменить методику начисления пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, анализ за 2020 год выявил «системную проблему» в сфере соцобеспечения, связанную с вопросами «правильности и своевременности начисления пенсий». В связи с этим, считает омбудсмен, появилась необходимость изменения правовой базы и преобразования этой сферы таким образом, чтобы она стала «более прозрачной», пишет «Парламентская газета».

Ранее в ПФР сообщили, что ряд выплат начнет назначаться быстрее в связи с изменениями в работе фонда.

Личный счет,Татьяна Москалькова,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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