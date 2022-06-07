Льготы ветеранам труда в 2022 в РФ: какие и как получить

Звание ветерана труда в Российской Федерации появилось в 1995 году и тогда же этой категории россиян были впервые представлены льготы. На какие льготы ветераны труда могут рассчитывать в России в 2022 году, разбирался «Рамблер».

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Кто имеет право на звание ветеран труда?

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Звание ветерана труда россияне получают за многолетнюю работу и трудовые заслуги. Кто именно может претендовать на это звание оговаривает статья 7 Федерального закона «О ветеранах».

Она гласит, что ветеранами труда могут стать лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, также основанием может стать награждение почетными грамотами президента Российской Федерации или удостоенные благодарности, ведомственные знаки отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности.

Также на это звание могут претендовать россияне, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Как оформить?

Статус ветеран труда может быть как федеральный, так и региональный. В первом случае удостоверение ветеран труда действует по всей территории России, во втором только на территории одного субъекта. Также особый статус может быть учрежден предприятием или организацией. Однако такое звание не дает права на признание ветераном труда федерального или регионального уровня.

При этом автоматически статус ветерана труда не предоставляется. Чтобы его получить, гражданин обязан обратиться с соответствующим заявлением и предоставить все необходимые документы, подтверждающие право на это звание. Так как порядок выдачи удостоверения ветерана труда устанавливается органами власти субъектов РФ, он может незначительно отличаться в разных регионах.

В Москве прием заявлений о присвоении звания «Ветеран труда» осуществляется управлениями соцзащиты населения по месту жительства, пишет «Клерк.Ру».

Свое обращение гражданин, претендующий на звание ветерана труда, должен дополнить рядом документов, свидетельствующих о выслуге лет. Также необходимо предоставить трудовую книжку или справку из архивной организации, подтверждающую трудовой стаж между 22 июня 1941 и 9 мая 1945 года в несовершеннолетнем возрасте, если звание оформляется на этом основании. Необходимы сведения о награждении медалями или орденами о присвоении почетных званий СССР или Российской Федерации за заслуги в труде, а также трудовая книжка, подтверждающая наличие трудового (страхового) стажа, отмечает «Юником24».

Льготы для ветеранов труда

Льготы для ветеранов труда делятся на федеральные и региональные. По федеральному закону все ветераны имеют право: на получение пенсии, пособий и ежемесячной денежной выплаты, предоставление жилья, компенсацию расходов по ЖКХ, оказание протезно-ортопедической и медицинской помощи.

При этом, в каком виде и размере предоставлять эти льготы, каждый регион решает самостоятельно. Например, ежемесячная выплата ветеранам труда в Москве — 1056 рублей, а в Ленинградской области никаких доплат ветеранам труда нет.

Регионы определяют и размер льгот при пользовании общественным транспортом. При предоставлении права бесплатного пользования транспортом чаще всего ветерану выдается проездной билет, который является именным и не может быть передан другим лицам.

Однако и эта льгота отличается в зависимости от региона. Например, в Московской области ветераны труда могут бесплатно ездить на любом виде общественного транспорта, в Омской области - использовать 30 бесплатных поездок, а в Ленинградской области льгота на бесплатный проезд вообще не предусмотрена, но дается скидка на проездной билет.

При предоставлении льготы по оплате услуг ЖКХ и взносов на капремонт, сумма в квитанции обычно не уменьшается, но дается прибавка к пенсии.

Для получения льгот в большинстве субъектов Российской Федерации необходимо обратиться в соцзащиту и предоставить необходимые документы. В зависимости от требований регионального законодательства и вида предоставляемой меры поддержки перечень документов может быть разным.

Уточнить перечень преференции можно на официальном портале или у работников МФЦ, в местном учреждении социальной защиты. Для этого необходимо будет предъявить паспорт и удостоверение ветерана труда.

Можно ли лишить звания ветеран труда?

Процедура лишения человека такого звания в законе не предусмотрена. Сделать это можно только в судебном порядке. Например, если органы власти решат, что оно выдано ошибочно или по подложным документам, отмечается в «Тинькофф журнале».