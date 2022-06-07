Изменения продуктовой корзины россиян объяснили

«Существует таблица потребностей, в которой есть понятие эластичности. Есть товары, при повышении цен на которые спрос на них падает. Они называются эластичными. А есть товары, на которые при увеличении стоимости спрос не падает ни в каком случае. Они именуются неэластичными. Курица среди мяса была главным товаром неэластичного спроса. Падение спроса на нее означает, что доходы населения заметно уменьшаются. Люди переходят на мучные продукты и на простейшие овощи», — сообщил он.