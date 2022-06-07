Центробанк призвал делать патриотические инвестиции

Участникам российского рынка коллективных инвестиций стоит обратить внимание на тему патриотических инвестиций — подобное решение может помочь привлечь клиентов, у которых есть желание вкладываться в подобные проекты, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Она сообщила, что индустрия коллективных инвестиций на данный момент, судя по статистике регулятора, очень сильно просела: управляющие компании «пытаются определиться с тем, что они могут теперь предложить инвесторам». По мнению Шишлянниковой, прошло уже достаточно много времени, и уже можно понять, чем реально заинтересовать инвесторов.

«Мое такое впечатление, исходя из общения с разными инвесторами, в основном которые мои знакомые, на мой взгляд, могла бы сыграть историю патриотическая тема. Рекомендую вам всем подумать над этим — очень много инвесторов, которые готовы инвестировать в патриотическую тему, в том числе в патриотическую тему причины кризиса. Можете подумать, такой запрос у инвесторов есть», — сказала глава департамента ЦБ.