Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
2 часа назад

Центробанк рассказал о желании россиян вложиться в «патриотическую» тему

Lenta.ru

Участникам российского рынка коллективных инвестиций стоит обратить внимание на тему патриотических инвестиций — подобное решение может помочь привлечь клиентов, у которых есть желание вкладываться в подобные проекты, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова. Ее слова приводит РИА Новости.

Центробанк призвал делать патриотические инвестиции
Фото:  Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Она сообщила, что индустрия коллективных инвестиций на данный момент, судя по статистике регулятора, очень сильно просела: управляющие компании «пытаются определиться с тем, что они могут теперь предложить инвесторам». По мнению Шишлянниковой, прошло уже достаточно много времени, и уже можно понять, чем реально заинтересовать инвесторов.

«Мое такое впечатление, исходя из общения с разными инвесторами, в основном которые мои знакомые, на мой взгляд, могла бы сыграть историю патриотическая тема. Рекомендую вам всем подумать над этим — очень много инвесторов, которые готовы инвестировать в патриотическую тему, в том числе в патриотическую тему причины кризиса. Можете подумать, такой запрос у инвесторов есть», — сказала глава департамента ЦБ.

В России ограничили торговлю иностранными акциями. Что это значит

В апреле в Госдуме предложили ограничить россиянам доступ к иностранным акциям: глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что следует запретить их приобретение с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В ЦБ еще с 2019 года были недовольны тем, что инвесторы с ИИС могут получать налоговый вычет за иностранные бумаги, и предлагали давать его только за акции российских компаний.

Личный счет,Ольга Шишлянникова,Анатолий Аксаков,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители