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1 час назад

ЦБ изменил порог переводов в валюте за рубеж

Елена Прошина

ЦБ втрое повысил порог перевода средств за рубеж для физлиц

ЦБ изменил порог переводов в валюте за рубеж
Фото: ТАССТАСС

Центробанк России с 8 июня повысит порог средств за рубеж для физических лиц до 150 тысяч долларов в месяц. Ранее он составлял 50 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физлица из дружественных стран», — говорится в сообщении.

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Также резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца переводить через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, не более десяти тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. До этого порог составлял пять тысяч долларов.

Кроме того ЦБ сохранит возможность переводов зарплат для всех нерезидентов. По-прежнему в силе останется запрет на переводы за границу со стороны юрлиц из стран, поддерживающих антироссийские санкции.

Ограничения продолжат действовать до 30 сентября.

Личный счет,Банк России,
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