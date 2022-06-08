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43 минуты назад

Часть россиян остались без пенсий из-за западных санкций

Ura.Ruиещё 1

Некоторые пенсионеры за рубежом не смогли получить выплату из-за санкций Запада. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

Часть россиян остались без пенсий из-за западных санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — цитирует РБК заявление пресс-службы ПФР.

Если зарубежный счет не принимает деньги из ПФР, то получателя уведомляют о необходимости предоставить реквизиты счета в российском банке. Выплату пенсий приостанавливают, если человек не предоставил другие реквизиты, затем платеж можно восстановить с доплатой за прошедшее время.

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Страны Запада ввели санкции из-за спецоперации на Украине. В том числе под ограничения попали и российские банки, некоторые из них отключили от платежной системы SWIFT, что замедляет расчеты с иностранными организациями. На фоне санкций в России одобрили закон, по которому правительство РФ сможет дополнительно индексировать пенсии.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
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