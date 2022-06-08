Часть россиян остались без пенсий из-за западных санкций

Некоторые пенсионеры за рубежом не смогли получить выплату из-за санкций Запада. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

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«Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — цитирует РБК заявление пресс-службы ПФР.

Если зарубежный счет не принимает деньги из ПФР, то получателя уведомляют о необходимости предоставить реквизиты счета в российском банке. Выплату пенсий приостанавливают, если человек не предоставил другие реквизиты, затем платеж можно восстановить с доплатой за прошедшее время.