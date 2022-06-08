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36 минут назад

В Госдуме нашли деньги на повышение пенсий россиян

Ura.Ru

Средства, полученные от оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества в результате объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд пойдут на повышение пенсий россиян. Об этом заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

В России нашли деньги на повышение пенсий россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается оптимизации тех расходов, которые обеспечит единый Социальный фонд… Мы видим, что у нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата [Пенсионного и Социального фонда]. Появится возможность оптимизировать расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества, и, конечно же, это будет сделано, и эти ресурсы… они, конечно же, будут направлены непосредственно на повышение пенсий», — приводит слова Пудова РИА «Новости».

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Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Государственная дума РФ рассмотрит соответствующий пакет законопроектов на пленарном заседании 8 июня. Как отмечала вице-премьер России Татьяна Голикова, административные здания, которые освободятся после объединения ПФР и ФСС, передадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, передает RT.

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