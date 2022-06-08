В России нашли деньги на повышение пенсий россиян

«Что касается оптимизации тех расходов, которые обеспечит единый Социальный фонд… Мы видим, что у нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата [Пенсионного и Социального фонда]. Появится возможность оптимизировать расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества, и, конечно же, это будет сделано, и эти ресурсы… они, конечно же, будут направлены непосредственно на повышение пенсий», — приводит слова Пудова РИА «Новости».