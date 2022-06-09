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1 час назад

На выплаты части россиян выделят дополнительные деньги

Lenta.ru

На выплаты российским семьям, где родился третий или последующий ребенок, дополнительно выделят 1,4 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На выплаты части россиян выделят дополнительные деньги
Фото: ТАССТАСС

Деньги поступят многодетным семьям в части российских регионов: республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский, Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область, Чукотский автономный округ. Дополнительные средства понадобились после уточнения числа получателей выплат.

Пособие выплачивают нуждающимся семьям до тех пор, пока ребенку не исполняется три года. Сумма в среднем по стране составляет 13 тысяч рублей, выплаты получают больше 500 тысяч семей.

При расчете выплат на ребенка используется прожиточный минимум. Для детей он с 1 июня составляет 13 501 рубль, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей.

Личный счет,Михаил Мишустин,
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