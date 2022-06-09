На выплаты части россиян выделят дополнительные деньги

На выплаты российским семьям, где родился третий или последующий ребенок, дополнительно выделят 1,4 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин .

Пособие выплачивают нуждающимся семьям до тех пор, пока ребенку не исполняется три года. Сумма в среднем по стране составляет 13 тысяч рублей, выплаты получают больше 500 тысяч семей.