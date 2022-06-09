Эти банки идут вслед за регулятором, который рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для юрлиц. Движение в этом направлении обозначено, а дальше каждый банк вносит свои дополнения, развивает эту инициативу в зависимости от того, какая у него политика в области пассивов и активов.



С точки зрения Центрального Банка это делается для того, чтобы выжать из валютных сбережений рублевую массу, таким образом снизив курсовое давление на рубль. Скорее всего, это намерение ЦБ будет осуществлено. Поскольку Тинькофф-банк и Райффайзенбанк находятся в этой банковской системе, они уже поняли, что такое регулирование не за горами, и ввели эти превентивные меры, только в более расширенном масштабе. Если счета будут вестись рублях, а не в валюте, это побудит людей уйти в рублевую массу, с которой у этих банков меньше проблем с дальнейшими операциями. Поскольку операции в иностранной валюте находятся под санкциями со стороны Запада и крайне осложнены, это вынуждает искать какие-то обходные маневры, выстраивать схемы, которые не всегда оказываются простыми в плане организации и не всегда бесплатными. Чтобы этого избежать, эти пока два банка предприняли меры, чтобы средства на счетах людей ушли в рублевую массу. Это касается крупных операций, а мелкие - до 1000 у.е. - оставляют без внимания, поскольку они большой роли на рынке не играют.



Если вам необходимы деньги именно в определенных валютах, если вы постоянно ездите за границу по делам, на курорт или к родственникам, то есть у вас постоянные валютные расходы за рубежом, тогда надо бы разбить свои счета на суммы до 1000 у.е и держать их в разных банках. Во-вторых, тут нужно посмотреть: а так ли вам нужны эти валютные сбережения? По инерции ли вы храните деньги в валюте? В течение последних 30 лет было так, что сбережения в валюте были более гарантированы, чем в рублях. Потому что рубль снижался по отношению к основным иностранным валютам, иностранные валюты рассматривались как достаточно хорошая гавань для сбережения средств, но теперь эти времена изменились радикальным образом. Самой стабильной валютой сейчас является рубль. Самый главный индикатор, что в течение длительного времени доллар снижается по отношению к рублю, причем устойчиво. Даже несмотря на колебания вокруг вроде бы найденной устойчивой точки равновесия, все равно сейчас прослеживается краткосрочная тенденция к удешевлению доллара по отношению к рублю. Незначительное, но удешевление. Прогнозы о том, что когда-то доллар восстановит свои позиции до прежних цифр, вряд ли могут осуществиться, потому что курсы зависят от состояния экономик двух стран. Наша экономика находится в состоянии поиска дальнейших путей развития, но не в кризисном. А американская экономика находится в более неопределенном положении, и вряд ли там в ближайшее время появится знак плюс. Несмотря на всю ее мощь, динамизм и эффективность. Так что мы должны понимать, что по отношению к валюте мы находимся в совершенно новых экономических обстоятельствах. Надо перестраиваться и понимать, что сбережения в валюте - это не стопроцентная гарантия защиты средств от обесценивания.



Поскольку сейчас рассматривать валюту как место, куда безопасно вкладывать деньги, можно с большим трудом, то сразу возникает вопрос, куда тогда вкладывать? Тут надо присматриваться к другим инструментам: к рынку ценных бумаг, индивидуальным инвестиционным счетам и так далее.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук