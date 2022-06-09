У клиентов крупного банка возникли проблемы со снятием валюты

Сведения о наличии валюты в банкоматах Тинькофф банка недоступны. Об этом сообщили «Интерфаксу» клиенты кредитной организации.

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Отмечается, что на карте местности в онлайн-банке и на сайте кредитной организации не отображается ни одного банкомата, в котором доступно снятие наличных долларов и евро (даже небольшой сумму в $10). Вместе с тем у россиян возможность снять наличные рубли во многих банкоматах есть.

«В банкоматах Тинькофф можно снимать валюту. Если на карте банкоматов нет доступных для снятия, то валюты для снятия нет. Рекомендую отслеживать, когда появится валюта», - заявил один из клиентов кредитной организации.

По словам другого клиента Тинькофф банка, еще неделю назад ему удалось снять валюту в банкомате кредитной организации без проблем.

«Сегодня уже этого сделать не смог. На карте нет ни одного банкомата с валютой», - отметил он.

Представитель Тинькофф банка, в свою очередь, сообщил, что снять валюту в банкоматах россияне могут, просто не во всех она есть. По его словам, банк оперативно пополняет банкоматы.

«Карта сломалась, чиним», - заявил он.