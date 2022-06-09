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31 минуту назад

Клиенты Тинькофф банка пожаловались на проблемы со снятием валюты

Лера Букина

Сведения о наличии валюты в банкоматах Тинькофф банка недоступны. Об этом сообщили «Интерфаксу» клиенты кредитной организации.

У клиентов крупного банка возникли проблемы со снятием валюты
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что на карте местности в онлайн-банке и на сайте кредитной организации не отображается ни одного банкомата, в котором доступно снятие наличных долларов и евро (даже небольшой сумму в $10). Вместе с тем у россиян возможность снять наличные рубли во многих банкоматах есть.

«В банкоматах Тинькофф можно снимать валюту. Если на карте банкоматов нет доступных для снятия, то валюты для снятия нет. Рекомендую отслеживать, когда появится валюта», - заявил один из клиентов кредитной организации.

По словам другого клиента Тинькофф банка, еще неделю назад ему удалось снять валюту в банкомате кредитной организации без проблем.

Россиянам дали совет на фоне введения банками новой комиссии

«Сегодня уже этого сделать не смог. На карте нет ни одного банкомата с валютой», - отметил он.

Представитель Тинькофф банка, в свою очередь, сообщил, что снять валюту в банкоматах россияне могут, просто не во всех она есть. По его словам, банк оперативно пополняет банкоматы.

«Карта сломалась, чиним», - заявил он.

Ранее в четверг Тинькофф банк сообщил о введении с 23 июня комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте. Плата будет введена для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Комиссию будут списывать ежедневно.

Личный счет,Тинькофф банк,
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