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1 час назад

На курортах Таиланда могут начать принимать карту "Мир"

Вероника Полынина

На популярных у российских туристов направлениях в Таиланде – в Бангкоке и на острове Пхукет – могут запустить пилотный проект по внедрению российской платежной системы "Мир", сообщает ТАСС.

На курортах Таиланда могут начать принимать карту "Мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават рассказал агентству, что в настоящее время ведутся переговоры российской стороны с одним из тайских коммерческих банков.

«Насколько мне известно, возможно это начнется с внедрения пилотного проекта в некоторых особо популярных местах у туристов в Таиланде, например, на Пхукете, в Бангкоке, может быть, еще в других городах», - сказал Сасиват Вонгсинсават.

По информации Ростуризма, на сегодняшний день картами "Мир" можно оплачивать услуги в отелях Турции, а до конца года российский пластик начнут принимать в Египте.

Личный счет,Ростуризм,
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