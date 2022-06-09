На курортах Таиланда могут начать принимать карту "Мир"

На популярных у российских туристов направлениях в Таиланде – в Бангкоке и на острове Пхукет – могут запустить пилотный проект по внедрению российской платежной системы "Мир", сообщает ТАСС.
Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават рассказал агентству, что в настоящее время ведутся переговоры российской стороны с одним из тайских коммерческих банков.
«Насколько мне известно, возможно это начнется с внедрения пилотного проекта в некоторых особо популярных местах у туристов в Таиланде, например, на Пхукете, в Бангкоке, может быть, еще в других городах», - сказал Сасиват Вонгсинсават.
По информации Ростуризма, на сегодняшний день картами "Мир" можно оплачивать услуги в отелях Турции, а до конца года российский пластик начнут принимать в Египте.