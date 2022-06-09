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1 час назад

Россиянам рассказали о действиях с валютными счетами после введения комиссии по ним

Елена Прошина

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что делать россиянам со своими валютными счетами после объявления «Тинькофф Банком» о введении комиссии за их обслуживание. В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что в первую очередь гражданам РФ следует определиться с целями хранения евро и долларов.

Россиянам рассказали о действиях с валютными счетами после введения комиссии по ним
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все зависит от того, для чего вкладчикам нужны эти деньги. А также, в каком объеме они у них находятся на валютных счетах. Например, если вы планируете частые поездки за границу в скором времени и у вас там будут большие расходы или перевод денег за границу родственникам, тогда есть смысл платить комиссию банкам и хранить в них свои деньги. Она предполагается не такая уж большая», — отметил Беляев.

При этом он подчеркнул, что россиянам стоит навсегда отказаться от мыслей, что «иностранная валюта является инструментом безусловного сбережения денег», поскольку «старые финансовые модели уходят в прошлое». По мнению Беляева, сейчас и в будущем рубль будет «самой устойчивой валютой».

Личный счет,Михаил Беляев,Тинькофф банк,
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