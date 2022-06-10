Россиян предупредили о возможном дефиците вина в Новый год

В Новый год россияне могут остаться без отечественного вина, включая игристое. С таким предупреждением выступил глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, передает ТАСС.

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Президент группы компаний отметил, что в настоящее время наблюдается повышенный спрос на российское вино в целом. Отечественный алкоголь стал пользоваться большей популярностью в последнее время в силу дефицита зарубежных альтернатив и из-за постоянного повышения их стоимости. Титов объяснил, что если спрос продолжит сохраняться, то россияне, возможно, столкнутся с нехваткой вина в новогоднем сезоне.

Кроме того, объемы алкоголя, рассчитанные на 2022 год, стремительно распродаются. При этом вино из урожая этого года будет представлено на рынке только в 2023 году из-за технологических особенностей производства, рассказал глава «Абрау-Дюрсо».

После начала военной спецоперации на Украине часть иностранных брендов алкоголя ушла с российского рынка. В связи с этим уже в апреле многие отечественные рестораны ощутили серьезные проблемы из-за дефицита алкогольной продукции и ее подорожания на 20-50 процентов. Логистические трудности могут также привести к повышению стоимости российского спиртного, в том числе вина. Эксперты называют причиной подорожания не сам алкоголь, а его сопутствующие товары — пробки, препараты для брожения, бутылки и другие вспомогательные материалы для производства.