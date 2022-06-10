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38 минут назад

Цены на авиабилеты в Турцию рухнули

Лера Букина

Стоимость авиабилетов в Турцию для россиян в июне упала на 25% по сравнению с майскими праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей билетных агрегаторов.

Так, у сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip цены на проездные документы в республику и обратно сейчас составляют в среднем 38,7 тыс. рублей на человека. Во время весенних праздников их можно было купить за 48,5 тыс. рублей и более.

В пресс-службе сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» тоже указали на снижение цен. Отмечается, что средний чек в обе стороны упал на 23% и составил 39,2 тыс. рублей. В Aviasales стоимость билетов опустилась на 14,9% (до 22 тыс. рублей в обе стороны на человека).

Вместе с тем стоимость путевок на курорты Турции увеличилась в сравнении с 2021 годом. Например, в «Интуристе» туры стали дороже на 55%. В прошлом году отдохнуть в стране можно было за 40,1 тыс. рублей, сейчас предложений дешевле 62,2 тыс. рублей у туроператора нет. В Tez Tour стоимость путевок повысилась на 25-30% за год.

Отели Турции вынуждены снижать цены на отдых

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турецкий курорт Анталья может лишиться 45% российских туристов по сравнению с 2019 годом (5,5 млн туристов) и 17% - с 2021 годом. Согласно прогнозам, Анталью посетят порядка 3 млн россиян с учетом регулярных рейсов из России в Турцию (по 500 рейсов в неделю). В июне на курорте могут отдохнуть около 500 тыс. туристов из РФ.

Личный счет,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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