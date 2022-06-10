Банк России считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале регулятора. Банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам. Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, в частности, введение комиссий, — нарушение закона, отмечает ЦБ.

Реальный эффективный курс рубля в январе-мае повысился на 26,6%, в мае — на 21,6%.

По уже открытым счетам ЦБ изучит, соответствовало ли введение комиссий условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и при нарушениях примет надзорные меры. Реакция со стороны ЦБ ожидаемая, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

«Вчера мы обсуждали подключение не только Центробанка, но и Роспотребнадзора и Генпрокуратуры к рассмотрению этого вопроса. Держатели валюты на счетах в банках, физические лица, загнаны в своеобразную валютную ловушку. Если они продолжат держать средства на валютных счетах в банке, они будут облагаться комиссией, или отрицательные процентные ставки будут съедать средства. У банка Тинькофф — 12%, у вас была тысяча долларов в начале года, а в конце уже на 120 долларов меньше. Вас заставляют уйти из банка, но каким образом? Обналичить свою валюту, просто забрать наличные доллары и евро не получится из-за ограничений, тогда поменять. Но ведь и курс очень низкий, я бы даже сказал грабительски низкий курс. Люди, которые покупали на волне кризиса по курсу 100 рублей, а сейчас какой там текущий курс. В 2007 году взимали банки по обслуживанию розничных кредитов, они были признаны незаконными, я думаю, то же самое следовало бы сделать и в случае этих новоявленных комиссий».

При этом ЦБ отмечает, что из-за санкций операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки могут уменьшать объем своих валютных операций и отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

Банкам не интересно работать с валютой, а отрицательные ставки в России запрещены. Поэтому уже в шести российских банках из топ-20 по объему привлеченных средств действуют комиссии за валютные счета. Помимо Тинькофф банка и Райффайзенбанк, о введении комиссий в которых новости были заметными, на аналогичные шаги пошли также в «Ситибанке», банке «Санкт-Петербург», «Уралсибе» и РНКБ. Условия везде свои: разные лимиты по суммам, разные проценты — от 200 рублей в год до 12% годовых.

"Тинькофф банк" вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте с 23 июня, говорится в Telegram-канале кредитной организации. Нововведение касается владельцев карточных счетов в евро, долларах США, швейцарских франках и фунтах стерлингов, отмечает банк.

Так, при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета стоимость обслуживания составит 1% в месяц. Комиссию будут списывать каждый день. Кроме того, до 30 июня банк отменяет комиссию за SWIFT-переводы.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России", - пояснили в компании.

В "Тинькофф банке" сообщили, что она нацелена на уменьшение валютной позиции кредитной организации.

Открыть накопительный счет с 23 июня можно будет только в российских рублях. Уже существующие накопительные счета в долларах и евро закроют, а средства, которые на них хранятся, переведут на счета клиентов в этих же валютах.

Рекомендации банка

Банк в связи с поступившими в его адрес вопросами в отношении нововведения дал клиентам в своем Telegram-канале ряд рекомендаций, как поступить с валютой на счетах.

Предлагается, например, перевести деньги с валютного счета на счет в рублях или юанях через приложение "Тинькофф". Также в числе рекомендуемых вариантов - купить китайские юани или японские иены на бирже. При этом поясняется, что в приложении "Тинькофф инвестиции" юани и иены можно приобрести по биржевому курсу.

Кредитная организация также предлагает перевести валюту на брокерский счет через приложение "Тинькофф инвестиции" и вложить деньги в ценные бумаги или драгметаллы.

Кроме того, банк обращает внимание на возможность перевести средства на счет в другом банке через SWIFT.

Райффайзенбанк с 30 июня вводит комиссию в 0,2% в месяц за использование валютных счетов. Информацию об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что комиссию вводят на счета в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

«Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 у.е.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что комиссию будут брать с валютных счетов, на которых хранятся от 5 тыс. условных единиц. Для клиентов с премиальными тарифами этот порог составит 50 тыс. у.е.

Райффайзенбанк ввел меру, чтобы эффективнее управлять деньгами в иностранной валюте. В настоящий момент Райффайзенбанк открывает текущие счета в долларах США и евро.

В начале мая пресс-служба австрийского Raiffeisen Bank International сообщила, что количество клиентов российского Райффайзенбанка за первый квартал 2022 года сократилось на 14%.

Росбанк планирует ввести плату за обслуживание счетов в долларах и евро до конца июня, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе кредитной организации.

"Решение будет принято в ближайшие дни, и мы оперативно уведомим клиентов о сроках введения комиссии, ее финальном размере, а также альтернативных предложениях по размещению валютных средств", - сказали в Росбанке.

В пресс-службе также отметили, что на данный момент размер комиссии обсуждается на уровне 0,5% в месяц от суммы превышения лимита (лимит для клиентов массового сегмента - 3 000 у.е. в валюте счета, для клиентов премиум - 25 000 у.е.).

Вслед за новостью о том, что Тинькофф банк с 23 июня введет комиссию в размере 1% в месяц для карточных счетов в валюте, аналитики Frank RG сообщили о том, что комиссии за валютные счета введены уже в шести банках из топ-20 по объему привлеченных средств.

Помимо Тинькофф банка и «Райффайзен», о введении комиссий в которых новости были заметными, на аналогичные шаги пошли также в «Ситибанке», банке «Санкт-Петербург», «Уралсибе» и РНКБ. Росбанк планирует ввести комиссию за хранение валюты на счетах до конца июня. Условия везде свои: разные лимиты по суммам, разные проценты — от 200 рублей в год до 12% годовых. Но суть одна: банкам не интересно работать с валютой, а отрицательные ставки в России запрещены. Вот и придуман аналог.

Волна возмущения клиентов банков понятна. Особенно тех, кто покупал валюту в панике на пике котировок. То есть человек купил в марте доллары по 120 рублей, а теперь ему говорят: либо продай по курсу меньше 60, либо плати до 12% годовых просто за то, что доллары эти лежат на счету. Кстати, с долларами еще можно что-то сделать. Например, перевести в тот банк, который комиссии вводить не планировал. А вот с евро в том же Тинькофф банке сделать нельзя практически ничего:

— Их можно будет вывести на брокерский счет. На брокерский счет пока никакой комиссии нет.

— Но будет...

— Ну да, она пока что рассматривается.

— Хорошо, вывели мы их на брокерский счет, а оттуда-то куда?

— С этим как раз проблема, что евро: если бы это были доллары, их можно было бы SWIFT-переводом отправить даже в другой банк. Но в случае с евро SWIFT-перевод не работает. На данный момент вы можете их конвертировать в рубли или юани, купить ценные бумаги на них.

— Курс-то вообще неинтересный.

— Ну да…

Снять можно только ту валюту, что лежала на счете до 9 марта. Причем именно на счете. Если до этого был открыт валютный вклад, обналичить его не получится — ведь средства со вклада на счет технически поступят после оговоренного законом срока. Как вариант, в банке предложили конвертировать евро напрямую в доллары (на момент записи разговора по курсу 1,37), а доллары уже SWIFT-переводом в другой банк. Но возникает как минимум два вопроса. Сработает ли это на практике? Уверенным сейчас нельзя быть ни в чем. И второе, что еще важнее: а не введет ли другой банк через неделю комиссию за хранение долларов на счету?

Эксперты говорят: исключать этого нельзя. Российские банки, очевидно, не хотят иметь дело с валютой. Во-первых, они на ней не зарабатывают и просто не понимают, куда ее девать. А во-вторых, как бы цинично это ни звучало, но получается, даже предлагая потерять половину, банки пытаются уберечь клиентов от того, чтобы они не потеряли вообще все, отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

«Санкции. Банк попадает под блокирующие санкции, скажем, Европы, и, соответственно, замораживаются все его безналичные евро, на его счетах, в активах. Попадает под блокирующие санкции США — блокируются, замораживаются остатки в долларах. Так что еще банки вынуждены учитывать и этот риск. Поэтому, конечно, стараются избавляться от валюты. За все приходится платить населению».

Эксперт задается вопросом: насколько вообще законно введение такой альтернативы отрицательным ставкам? В Совете Федерации уже возмутились. Возможно, свое слово скажут ЦБ или даже Генпрокуратура. А может, и не скажут. Возвращаясь к альтернативам для клиентов, некоторые наблюдатели предлагают прямо сейчас потратить валюту на то, что можно купить там, где платежи принимают в долларах и евро. Обращает на себя внимание и то, что даже на нелегальном рынке наличной валюты, где разница между биржевым курсом и курсом «у менялы» последние пару месяцев была примерно 10 рублей, теперь она сократилась до 8 рублей. Из чего можно сделать вывод, что валюта россиянам перестает быть интересной. Никогда такого не было. На этот раз это законченное предложение. Без всяких «и вот опять»…

Клиенты Тинькофф-банка пожаловались на проблемы со снятием наличной валюты. В мобильном приложении не отображались доступные банкоматы, в которых можно получить деньги. Проблемы возникли вскоре после того, как банк объявил, что вводит комиссию на обслуживание валютных счетов. Представитель Тинькофф-банка заверил РБК, что проблем со снятием наличных в банкоматах нет.

По его словам, доступные банкоматы с валютой пропали с карты в приложении у некоторых пользователей по ошибке. В банке пообещали исправить ситуацию.

Собеседник добавил, что работники банка оперативно пополняют банкоматы.

«Снять валюту можно», — заверил он.

Банк России с 8 июня разрешит физлицам в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте, сообщила пресс-служба ЦБ.

Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты – физические лица из дружественных стран. С середины мая лимит составлял 50 тыс. долларов, передает «Интерфакс».

Через компании, оказывающие услуги по переводу денег без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более 10 тыс. долларов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте (прежний порог – 5 тыс. долларов).

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ограничения действуют по 30 сентября 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», по которому экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Этим же указом Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. С 1 марта было запрещено зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках.