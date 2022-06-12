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1 час назад

Cбербанк вновь снизил ставки по потребительским кредитам

Газета.Ruиещё 9

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам еще на один процентный пункт — с 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Cбербанк вновь снизил ставки по потребительским кредитам
Фото: DepositphotosDepositphotos

В первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых (при сумме от 300 тыс. и сроке кредита от года)

Также теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%.

«10 июня регулятор принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов. Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране — кредиту на любые цели», — пояснил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Ранее на этой неделе Сбер снизил требования к возрасту заемщиков по льготной ипотеке до 18 лет. Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь возраста в 21 год.

Личный счет,Сергей Широков,Сбербанк России,
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