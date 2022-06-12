Cбер снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам еще на один процентный пункт. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9 процентов годовых.
Теперь в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9 процентов годовых, а для владельцев подписки «СберПрайм+» — 6,9 процентов годовых при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года.
«10 июня регулятор принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов. Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране — кредиту на любые цели. И мы приготовили новое предложение для подписчиков “СберПрайм+”: в первый месяц ставка по кредиту для них составит всего 6,9 процентов годовых. Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным и помогает нашим клиентам успешно решать различные жизненные задачи», — рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.